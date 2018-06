Tune voor hockeytoernooi Champions Trophy onthuld

Dj Boris Smith onthulde zijn tune 'Be Yourself' om 12.00 uur. De aanwezige kinderen van onder andere het speciaal onderwijs en basisschool de Liniedoorn nemen plaats rond de outdoor skatebaan, terwijl wethouder Boaz Adank de dj aankondigt. Als het zover is en Smith zijn track afspeelt, laten twee straathockeyers hun trucs zien aan de kinderen die op hun buurt confetti kanonnen afvuren. Het is de eerste keer dat de Urban Sports week gehouden wordt in Breda.

Bijzondere sporten

In voorbereiding op de Champions Trophy kunnen kinderen van dinsdag 5 juni tot en met zaterdag 9 juni verschillende urban sporten beoefenen bij skatepark Pier 15 aan de Veilingkade. ,,Het doel is om kinderen met bijzondere sporten in contact te laten komen en dan voornamelijk met andere varianten van hockey", vertelt Inge Wolters van gemeente Breda. Vooral het urban hockey, een soort straatvoetbal in de vorm van hockey is populair. ,,Juist de jongeren die normaal niks hebben met hockey hebben vinden dit erg leuk."



Dagelijks komen er tussen de vijftig en honderd kinderen naar Pier 15 om te sporten. ,,We willen het liefst dat het een terugkerend evenement wordt", zegt Wolters over de Urban Sports week. ,,Ook als de Champions Trophy voorbij is, willen we dat kinderen in aanraking komen met bijzondere sporten."