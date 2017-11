Tuinzigt strijdt voor eerbetoon Ramon Dekkers

BREDA - Een grote muurschildering van de Bredase kickbokslegende Ramon Dekkers in de Bredase wijk Tuinzigt. Dat is de inzet van een zogeheten burgersessie die voor donderdagavond op de agenda staat bij een vergadering van de gemeenteraad.

Nadat woningcorporatie WonenBreburg enkele maanden terug aan de bewoners in Tuinzigt had gevraagd ideeën te leveren voor een muurschildering, kwam naar voren dat de wijk graag een eerbetoon wil voor de in 2013 overleden buurtgenoot Ramon Dekkers.

Zowel WonenBreburg als gemeente reageerden in eerste instantie positief . Maar vervolgens bleek dat burgemeester Paul Depla twijfels had over het eerbetoon omdat bij de begrafenis van Dekkers destijds Satudarah-leden nadrukkelijk aanwezig waren. Depla wil nu eerst weten hoe innig te banden waren van Dekkers met de omstreden motorclub.

Handtekeningen

Bewoners zijn er zeer ontstemd over de houding van de gemeente. Zij zijn daarom begin deze maand een actie gestart om een burgersessie aan te kunnen vragen bij de gemeenteraad. Vijftig steunbetuigingen zijn daartoe nodig, maar de initiatiefnemers haalden heel snel honderd handtekeningen op. "Als de burgemeester dit soort uitspraken doet, zoeken wij de politiek op," aldus maandagmiddag Ivonne Peeters, die de actie mede op touw zette.

Dekkers was meermalen wereldkampioen Muay Thai- en kickboksen en had met name in Azië een ware heldenstatus. De initiatiefnemers noemen hem een van 'de grootste sporthelden aller tijden'. Dekkers overleed in 2013 nadat hij onwel werd tijdens een trainingsritje op zijn racefiets in Breda-Noord.

Satudarah

Advocaat Erik Thomas heeft namens Satudarah aan het gemeentebestuur verzocht een gesprek aan te gaan met de motorclub over de kwestie. Daar is de gemeente volgens hem niet op ingegaan. "Je zou toch zeggen dat de gemeente meer informatie wil, maar ook dat Satudarah de kans krijgt een en ander te ontzenuwen."

Eerder liet Satudarah weten dat ' de enige link tussen Ramon Dekkers en Satudarah Breda is dat we met hem zijn opgegroeid'. De aanwezigheid op de begrafenis moest volgens de motorclub uitsluitend gezien worden als 'een eerbetoon en een uiting van respect'.

Satudarah begeleidt vaker begrafenissen, met name als het omgekomen leden betreft. Dat wil volgens Thomas niets zeggen over de relatie tussen Satudarah en Dekkers. "Satudarah is bijvoorbeeld ook vaker aanwezig bij de herdenking van het uitroepen van de RMS (Republiek der Zuid-Molukken PV)."

Gesprek

Maandag aan het einde van de middag is er een gesprek geweest tussen het gemeentebestuur (Paul Depla en wethouder Patrick van Lunteren) met bewoners in Tuinzigt. Initiatiefneemster Peeters wilde maandagavond nog geen reactie geven op de inhoud van het gesprek: "We willen het even laten bezinken."