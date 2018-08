TuinAwards deel 7: 'Natuurlijk tuinieren kost bijna niets en levert veel op'

Er staat ook een tuinhuisje met kleine kas, net groot genoeg voor wat komkommers of tomaten. De dakbedekking is natuurlijk. Wil: ,,Het huisje heeft een sedumdak op kleikorrels en cocopeat. Het dak houdt regenwater vast en is grotendeels onderhoudsvrij. Soms moet je er een ontsproten esdoorn afhalen, dat is het.” Het dak is een paradijs voor vogels. ,,Net als de heg waar vogels en egels in huizen, lekker beschut.” Op het onverharde pad naast het huis komt Wil ’s avonds bruine kikkers tegen. ,,Als ik in het donker de papiercontainer aan straat zet, stamp en rammel ik voor de zekerheid, zodat ze me horen aankomen. Dan springen ze achter de compostbak om zich te verstoppen.”