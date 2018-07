Tuinaward: stadstuin in Breda, 'Alsof we middenin de natuur wonen'

Het ijzeren toegangspoortje aan de drukke Haagweg verraadt in niets de aanwezigheid van de oase die erachter ligt. Via een smal pad kom je bij het perceel waar Florian (38) en Brenda (30) van Roekel met hun eenjarige zoontje wonen. Eenmaal in de tuin merk je niets van de stadsdrukte. ,,Het is het ultieme compromis tussen in de stad en op het platteland wonen", vertelt Brenda enthousiast.

De verbouwde stadsboerderij met aangrenzende tuin is een van de verborgen parels in Breda. In de zesendertig meter lange kas, die aan het huis vastzit, groeit een eeuwenoude druif. De plant is buiten geworteld, maar buigt zijn takken slim naar binnen. ,,Zo groeit ie achter glas, waar het warm en droog is", legt Florian uit. Oude tabaksplanten komen elk jaar tevoorschijn, vooral op de wat vochtige plekken. ,,Die planten dateren nog uit de Tweede Wereldoorlog", verklaart Florian. Brenda gebruikt de bladeren ervan in het kippenhok om bloedluizen te verjagen.