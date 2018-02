'Tuigzigt? Ik dacht dat het een grap was'

BREDA - Bijna 400.000 mensen keken afgelopen maandag naar de eerste aflevering van Typisch Tuinzigt. De 12-delige tv-serie van de EO laat het wel en wee zien van een aantal bewoners in deze Bredase volkswijk. Ook in buurtcentrum De Nieuwe Meidoorn is de uitzending het gesprek van de dag.

Waar de rest van Nederland vooral bezig is met schaatsen of carnaval kijken ze in De Nieuwe Meidoorn dezer dagen vooral naar zichzelf. Letterlijk, want op de tv in de hoek van de kantine staat de herhaling van Typisch Tuinzigt op repeat. Buurthuisvrijwilliger Rens Duchaternier woont al 23 jaar in Tuinzigt en heeft ook meegewerkt aan het tv-programma. Hoewel ze zelf niet voorkomt in de allereerste aflevering van Typisch Tuinzigt heeft deze haar wel opgelucht. Zo was de toon volgens Duchaternier positief en werd de wijk correct weergegeven. Vooral de scene met voetballende jongetjes vond ze hierbij vertederend.

"Ik kan nog niets zeggen over de hele serie hoor, maar de eerste uitzending was okay. Ik was vooraf bang voor negatieve beeldvorming", verklaart Duchaternier. Haar angst dat de makers gesprekken zouden manipuleren op de montagetafel bleek eveneens onterecht. Wel werd de buurthuisvrijwilliger verrast door de slechte naam die Tuinzigt blijkbaar heeft in de media. "Ik had nog nooit van tuigzicht gehoord, ik dacht dat die naam een grapje was."

Gezellig zooitje

Bea Luisterburg heeft ook meegedaan aan Typisch Tuinzigt. De vrouw komt voor in de allereerste aflevering en is vanochtend al herkend op straat. "In Tuinzigt wonen mensen die altijd alles voor elkaar doen. Het is hier een gezellig zooitje", typeert Luisterburg haar wijk. Hoewel ze heeft genoten van de camera's hoeft Luisterburg nu niet perse vaker op tv. Even later komt ook de nicht van Luisterburg De Nieuwe Meidoorn binnenwandelen. Ze maakt luid duidelijk dat haar familielid eigenlijk niet aan het tv-programma had moeten meewerken. "Dat had je vader niet moeten zien!", houdt ze Luisterburg voor. "Da motte nie zo zien", antwoordt die gelaten op de kritiek. De nicht houdt daarentegen voet bij stuk en vindt dat Tuinzigt in het programma wordt neergezet als pauperwijk. "Ik blijf kijken, maar schaam me er wel voor. Zo asociaal de mensen eruit zien."

Iets verderop in het buurtcentrum is Marja Halters aan het werk. De wijkconsulent van AlleeWonen is min of meer de oorzaak van het programma. Na medewerking aan een artikel voor de Volkskrant over Tuinzigt werd ze overspoeld met andere mediaverzoeken. "Ik ben daar nooit op ingegaan, maar Jos de Jager van de EO bleef maar bellen", verklaart Halters die tijdens de opnames de rol van tussenpersoon speelde.

Volgens de wijkconsulent geeft het programma een mooi en eerlijk beeld van het dagelijkse leven in de buurt. "De mensen in Tuinzigt zijn zoals ze zijn en doen zich nooit anders voor dan dat." Halters merkt aan de reacties op twitter dat de meeste kijkers deze oprechtheid van de straat eveneens kunnen waarderen. Bovendien moet het volkse imago van Tuinzigt volgens de wijkconsulent niet worden overdreven. "Ze zitten hier in de zomer op een kratje bier in de voortuin, maar dat doen ze in de Belcrum ook. Mooi toch dat er zulke wijken als Tuinzigt bestaan?"