Truckers protesteren tegen verplichte ‘opsluiting’, ‘Wij zitten al de hele dag in deze cabine’

Bij Kanters Restaurant langs de A16 bij Moerdijk was het halverwege de avond even een leven als een oordeel. De parkeerplaatsen stonden vol, dus waren er zo'n 120 vrachtwagens. Opvallend: veel van de truckers hadden een half uur voor het begin geen idee dat er een actie ophanden was. ,,Maar da's geen probleem hoor", lacht de Friese chauffeur Gerrit. ,,Ik wil wel even herrie schoppen." Begrip voor de actie heeft hij zeker: ,,We spreken hier altijd met een leuk clubje af, zitten we soms met een man of twaalf aan tafel. Dat kan nu niet, omdat de restaurants vanwege corona dicht moeten blijven. Maar je wil na een lange dag op de weg toch even kletsen. Dus parkeren we hier naast elkaar, raampjes open en zo hebben we wel contact. Maar het is anders. Gelukkig is het eten hier zoals altijd heel goed." ,,Maar sta je in je eentje op een andere plek, dan is het verdomd alleen", vult een collega en provinciegenoot aan. ,,We kunnen in ieder geval wel douchen en naar het toilet.”