Trouwe fans slepen brouwerij Frontaal door de coronacrisis heen

BREDA - De hondstrouwe achterban van de Bredase brouwerij Frontaal heeft het jonge bedrijf door de coronacrisis gesleept. Nadat de afzet van de speciaalbieren aan cafés in maart was ingestort, bestelden zij massaal via de webwinkel.

Quote Je kunt niet in de toekomst kijken, maar op dit moment zijn we gered.” Roel Buckens, Eigenaar brouwerij Frontaal. Eigenaar van de brouwerij, Roel Buckens (28), zat half maart met de handen in het haar. ,,Cafés bestelden geen bier meer, ons eigen café moest dicht en ook de export viel stil. Dat was een schok. Het begon net goed te lopen. Vooral dankzij de financiële steun van een grote groep liefhebbers van speciaalbieren die al jarenlang achter ons staan. Zo konden we in april 2019 ons café openen. In augustus werd de nieuwe brouwerij in het gebouw van de Faam opgestart. En dan gaat je omzet van best wel goed ineens naar nul.”

Om inkomsten binnen te krijgen, stortte Frontaal zich volledig op het thuisbezorgen. Buckens: ,,We hadden al een webshop. Die was meer bedoeld als service aan de klant dan een echte inkomstenbron. Door corona veranderde dat compleet. Noodgedwongen hebben we alle energie op de online-bestellingen gericht.”

2500 bierfans bestelden bier

En dat heeft gewerkt. Ongeveer 2500 bierfans hebben in de afgelopen drie maanden zoveel bestellingen gedaan dat Frontaal overeind kan blijven. Buckens: ,,De omzet is in april en mei online omhoog gegaan van 2 naar 33 procent. Dat is echt veel. Je kunt niet in de toekomst kijken, maar op dit moment zijn we gered en kunnen we verder. De meeste bestellingen komen uit Noord-Brabant, maar ook in de rest van het land trekt het aan. We hebben inmiddels zeven distributielijnen in heel Nederland. Nu de cafés weer open gaan, overleven we het wel.”

Roel Buckens, eigenaar van brouwerij Frontaal, in het Faam-gebouw in Breda.

Ik voel me een beetje schuldig

Hoewel het er goed uitziet voor de brouwerij voelt Buckens zich een beetje beschaamd. ,,Ik ben alle mensen die ons steunen superdankbaar. Toch voel ik me een beetje schuldig. Door de crisis heb ik onze duizend aandeelhouders en crowdfunders, die al eerder geld in de brouwerij hebben gestoken, niet veel aandacht kunnen geven. Dat komt, omdat we de hele werkwijze in de brouwerij moesten omgooien. Eerst vulden we het bier af op fusten. Voor de online-bestellingen moet dat op blikjes. Daarnaast werden de bestellingen en het thuisbezorgen gestroomlijnd. Dat heeft ons team volledig opgeslokt. Maar ik heb goed nieuws. Deze week vullen we het bier voor de crowdfunders af. Als beloning voor hun steun. De aandeelhouders zien we in augustus als we weer meer mensen in ons café kunnen ontvangen.”

