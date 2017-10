Trouwbeurs houdt Breepark ten doop

Hartje breda Een blikje cola in je oogkas of een diepe vleeswond in je wang

16:00 HARTJE BREDA - ,,Vroeger was ik bang voor de heks in Sneeuwwitje. Nu kijk ik de gruwelijkste horror, puur voor inspiratie”, grijnst Anke Vissers. Sinds een jaartje doet ze aan grime en vooral in de periode van Halloween weet ze haar opgedane kennis en kunde te botvieren op een groeiend aantal mensen.