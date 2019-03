Trotse Baviaonen genieten van Tocht der Tochten

BAVEL - Mooi tafereel als de Tocht der Tochten in Baviaonenland zondagmiddag de eerste meters maakt in de Kerkstraat: een oud-prins en oud-voorzitter van de Baviaonen aan de route. Trots genieten van wat er in hun dorp Bavel weer tot stand is gebracht. Een leutstoet met liefst 75 deelnemers, waaronder vijftien grote wagens. Daar kan menig dorp een puntje aan zuigen.

De 85-jarige Wim Langen was indertijd, in 1982 en 1983, Prins Willem. Toine Jansen (71) maakte 25 jaar lang deel uit van de hofkapel en trok samen met Langen in die jaren op in Baviaonenland. Jansen was van 1987 tot 1998 voorzitter van de stichting de Baviaonen. ,,Ik heb mijn hele leven aan carnaval gespendeerd”, zegt hij. Alweer een jaar of tien runt hij met vrienden de ontspanningsvereniging VOV de Musketiers. En hij geniet van zijn pensioen, na veertig jaar een eigen zaak te hebben gehad in witgoed. ,,We hebben met de Musketiers altijd meegedaan aan de optocht. Voor het eerst niet meer. We komen nu toch wat op leeftijd”, lacht Jansen.

Trotse Baviaon

,,Ik ben een trotse Baviaon. Wat echt heel belangrijk is, is de KPJ”, wijst hij op de jongeren in Bavel en de vriendenclubs, de drijvende kracht achter de wagenbouw. Prins Baviaon XVI (Jos Kapitein) zwaait intussen de scepter en de Tocht komt goed op gang. Honderden mensen aan de kant, rijen dik. Vaak schuilend onder een partytent ziet het publiek het bonte gezelschap aan groepen en wagens voorbij trekken. Cv de Bepkleppers sjouwen met pannetjes, met water: ‘We houwe vocht vast’. Ergens is de ‘Chinees verkeerd gevallen’ en bij Woodpecker Cafetaria schalt het uit de speakers: ‘Ja, zie de kamelen racen’.

(Lees door onder de foto)

Volledig scherm Krappe doorgang in de smalle Kerkstraat, waar de grote wagens nog indrukwekkender zijn. © Palko Peeters

De bocht op de rotonde moeten de grote wagens voorzichtig nemen: cv de Ratdraojers met Losse Flodders zet ‘Schup m allemaal terug over de Maas’ in. Het uitgedoste personeelsteam van de in de verre omtrek beroemde Bavelse kledingzaak Bastiaansen Modestad laat die kans niet lopen en wil graag even poseren voor de wagen. Cv's Da Deug Nie Bijgeloof! en Ak mar leut heb Deh ziede zoo! rollen indrukwekkend door de smalle straat. Ter hoogte van café-zalencentrum de Tussenpauz is het dringen geblazen, de sfeer is optimaal in Baviaonenland.

Bas Schuurmans van de Raad van Elf: ,,Het is geweldig. Wat mooi is, dat het zo breed is. Wagens, grote en kleine groepen, individuelen, straattheater. De mensen aan de kant worden erbij betrokken. Er wordt ingespeeld op het publiek.” Cv de Kopstootjes doen ‘het Zwanenmeer’. Schuurmans hanteert de microfoon en levert commentaar bij de act. ,,Al maanden zijn ze aan het repeteren. Bij Jan zie je het goed, oefening baart kunst”, glibberen de zwanen op flippers over de natte straat. Dan klinken er schoten: de jager maakt er een zwanenzang van.