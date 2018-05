Trots op Bredase restaurant l'Anatra

Man in scootmo­biel gewond na ongeluk in Breda

12:55 BREDA - Een man in een scootmobiel is maandagochtend gewond geraakt na een ongeval aan de Emerparklaan in Breda. Een bestuurder van een motorscooter verleende voorrang aan de scootmobiel op de kruising van de Emerparklaan met de Tweeschaar. De vrouw in de achteropkomende wagen zag de motorscooter niet stoppen, en reed tegen het voertuig. Deze raakte vervolgens de scootmobiel.