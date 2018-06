Trots bij Marokkanen in Breda overheerst na late nederlaag

Marokko is beter en krijgt kansen. Nejja is dan ook wat somber in de rust. ,,Ze hadden echt allang met 1-0 voor moeten staan. Ze spelen leuk en goed voetbal, maar het gaat wel om de goals." Ook de 11-jarige Wael Benghmar twijfelt. ,,Het is niet erg, maar tegen Portugal en Spanje wordt het moeilijk, dus eigenlijk moeten ze vandaag wel winnen." Hij volgt het Marokkaanse team, is trots op de spelers uit de Nederlandse competitie. Zijn twee helden zijn Ziyech -maar stiekem vooral Messi. De steun die onder anderen Louis van Gaal uitsprak deed hem goed, deed iedereen in het buurthuis goed. ,,Ik woon al veertig jaar in Nederland, ben ook echt een Nederlander geworden maar Marokko blijft toch in je hart zitten. Dan is zoiets erg mooi", vertelt een man die buiten een sigaret rookt.



In de tweede helft zijn er minder kansen. Rond zes uur is het tijd voor de Asr, het vierde gebed van de dag. In het buurthuis is een kleine, afgesloten ruimte waar plaats is voor maximaal drie mensen. ,,In principe zouden we naar de moskee moeten gaan voor het gebed, maar de wedstrijd is bezig. We gaan nu gewoon een voor een", legt een man uit als hij de gebedsruimte verlaat.



De wedstrijd nadert zijn einde. Het buurthuis loopt langzaam al leeg, terug naar de families. Khalid el Melissen leeft nog fanatiek mee, reageert geërgerd op de blessures van de Iraniërs. Als zij diep in blessuretijd alsnog winnen, verliest hij zich één seconde, om zich gelijk weer te herstellen. ,,Dat is voetbal. Ik baal enorm, maar ik ben toch trots op het team. Deze hadden we moeten winnen. Ik ga vanavond wat biertjes drinken; deze teleurstelling ben ik over vijf minuten wel weer kwijt."