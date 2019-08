Tropische hitte weerhoudt bejaarden in Breda niet van deelname aan rollatorrace

Gewikt en gewogen

Bewoners die het toch wat te gortig vonden, werden in een rolstoel voortgeduwd. Vrijwilligers en scholieren van Tessenderlandt waren genoeg voorhanden. Maar wie wilde, liep lekker zelf. ,,Iedereen wilde sowieso dat het doorging", zegt Carrie Havermans van deBreedonk. ,,Zonder gekheid; uiteraard hebben we uitgebreid gewikt en gewogen en overlegd. We nemen geen risico. Maar de loop ging door, zij het tot een half uurtje ingekort. We haalden 300 extra flessen water, er is ijskoude ranja en een ijsje na afloop." En dus trok een stoet van 120 mensen, onder wie 51 ouderen, het bos in.

Vrijheid

Met haar 101 jaar is mevrouw Keuzenkamp de oudste deelnemer en niet voor een kleintje vervaard. ,,Ik heb genoten, echt waar", zegt ze na afloop. ,,Last van de warmte? Welnee man, helemaal niet. We hebben hier een prachtig bos naast de deur, dat is puur genieten. Ik zal je zeggen; ik heb het bombardement op Rotterdam meegemaakt, veel ellende gezien. Daar denk ik dan aan, als ik door het bos loop of wordt gereden. We moeten koesteren dat we de vrijheid hebben om hiervan te genieten, dat vind ik echt."