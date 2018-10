Troeteleik maakt het spannend in race om titel Boom van het Jaar

Investe­ring in kantine SC Hoge Vucht 'geen weggegooid geld'

16:37 BREDA - Bij het ontwerp van de nieuwe kantine van SC Hoge Vucht op sportpark 't Kadijkje in Breda-Noord is rekening gehouden met diverse scenario's. "Die investering is in elk geval geen weggegooid geld," zegt wethouder Daan Quaars.