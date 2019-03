Troeteleik is niet de Europese boom van het jaar geworden

Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in het Europees Parlement in Brussel. Winnaar werd een 135-jarige amandelboom in Pécs, Hongarije. De Abramtsevo Eik, een 248 jaar oude boom in de omgeving van Moskou legde beslag op de tweede plek.

De verkiezing van Europese boom van het jaar leverde ruim 311.000 stemmen op. Op de Troeteleik stemden precies 16.194 mensen.