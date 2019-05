Trio uit Breda wint Edison

Mudita bestaat uit zangeres Sanne Rambags (24), trompettist Koen Smits (27) en pianist Sjoerd van Eijck (26). Sanne woont in Rotterdam, de mannen in Breda. Sjoerd voert het woord. ,,De bandnaam staat voor de vreugde die je voelt in het succes van anderen. Die naam past bij ons, omdat we op die manier graag muziek maken. Mudita is een collectief. Eén geheel, zonder leider. Aangestuurd vanuit gelijkwaardigheid. We genieten van elkaar. Een melodie kan bij Sanne beginnen, maar evengoed bij Koen of bij mij. Ook ontstonden er stukken uit collectieve improvisaties. We pakken stiltes om van daaruit op avontuur te gaan. Iedereen heeft dezelfde functie, maar toch ook weer niet.”

Dynamiek

De Edison krijgen ze voor hun debuut Listen To The Sound Of The Forest. Een hommage aan de natuur, volgens het juryrapport. Daarin staat ook dat de stem van Sanne sinds haar album met een ander trio (met drummer Joost Lijbaart en gitarist Bram Stadhouders) krachtiger is geworden, en de fijne trompet van Koen en ruimtelijke piano van Sjoerd haar onnavolgbare vocalen perfect omlijsten. De dynamiek bij Mudita is compleet anders dan in andere formaties waarin de bandleden actief zijn. Van Eijck: ,,De combinatie zang-trompet-piano is zeldzaam, het geluid nieuw voor de luisteraar. Haar stem matcht prachtig met het trompetgeluid, zowel als die samenvloeien als elkaar aanvullen. De pianoklanken voelen als een warm bad waarin iedereen veel ruimte krijgt. De muziek is rustig. Het zijn juist ruimtes en stiltes die voor kracht zorgen.”

De diept ein

Het geheel draait om de intentie. Er wordt op zoek gegaan naar de ziel van de muziek. ,,Rustige muziek hoeft niet saai te zijn. Er gebeurt van alles. Hoe lossen we op wat we aan elementen missen? Dat dwingt ons de diepte in te gaan. We vinden altijd iets dat werkt.” Dat ontdekten ze voor het eerst vier jaar geleden tijdens Breda Jazz, in Café ’t Hijgend Hert, buiten de festivalprogrammering om. ,,We zoeken altijd een balans en proberen stilte af te dwingen. Intensiteit en overgave vinden we niet in overvolle kroegen waar mensen de week komen doornemen. We treden graag op, maar zijn selectief in de selectie van locaties.”