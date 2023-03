Trieste balans in Breda: 13 steekpartijen en 17 gewonden in slechts 12 maanden tijd

BREDA - Breda werd afgelopen weekend opnieuw opgeschrikt door een steekincident waarbij dit keer een tiener gewond raakte. In de afgelopen twaalf maanden kwam het maar liefst dertien keer voor dat er een of meerdere mensen werden neergestoken. Hieronder een overzicht van alle steekpartijen.

Een jongen raakte afgelopen zondagavond 5 maart gewond toen hij met een scherp voorwerp werd gestoken in de buurt van de Bisschophoeve. Een beveiligingscamera van een winkelier legde vast dat de tiener naar een bankje aan de voorzijde van het winkelcentrum liep. Volgens de winkelier zat de jongen onder het bloed.

Een man uit Sint Willebrord raakte op dinsdag 28 februari gewond bij een steekpartij in Breda. De man liep hyperventilerend en in paniek garagebedrijf De Haan aan de Trekpot binnen. De eigenaar en een collega drukten met doeken op de wonden totdat de hulpdiensten er waren. In 2019 werd in dezelfde straat ook een man neergestoken. Een woordvoerder van de politie liet weten dat het slachtoffer niet veel kwijt wilde over de steekpartij.

Twee mannen raakten in de nacht van zondag 26 februari lichtgewond bij een steekpartij op het Stationsplein in Breda. Het is onduidelijk wat de aanleiding was.

Een 22-jarige Bredanaar werd op vrijdag 24 februari aangehouden voor het neersteken van een 29-jarige man. Dit gebeurde op een voetbalveldje aan de Kesterenlaan in Breda. De politie vermoedt dat de twee jongeren ruzie met elkaar hadden.

Een dag eerder op 23 februari liep een ruzie in de Schimmelpenninckstraat tussen een groep mannen uit de hand. Twee Bredanaren van 51 en 45 jaar kregen het daar met elkaar aan de stok. De 45-jarige man liep weg, maar werd achtervolgd. Op de Korte Raamstraat ontstond opnieuw een vechtpartij waarbij werd gestoken. De 45-jarige man raakte hierbij gewond, net als drie mannen van 21, 23 en 24 jaar.

Een 52-jarige Bredanaar en een 30-jarige man uit Etten-Leur werden op donderdag 24 november vorig jaar aangehouden vanwege betrokkenheid bij een steekincident aan de Essendonk. Daar werd in een flatwoning een man neergestoken. In het appartement was de 52-jarige man uit Breda nog aanwezig. De verdachte en het neergestoken slachtoffer kennen elkaar.

Een steekpartij bij een tandartspraktijk in Breda op 25 maart 2022.

Een man werd op zaterdag 24 september 2022 neergestoken in een huis aan de Tramsingel. De politie hield al snel een verdachte aan die in hetzelfde pand woont. De verdachte liet het slachtoffer gewond achter en werd kort na een melding van een getuige enkele straten verderop opgepakt.

Het centrum van Breda werd in de nacht van zaterdag 3 september vorig jaar opgeschrikt door maar liefst twee steekincidenten. In het begin van de nacht gebeurde dit op de Havermarkt en enkele uren later op de Vismarktstraat. Beide slachtoffers kwamen in het ziekenhuis terecht. Eén van hen had nog een celstraf openstaan.

Een man raakte op donderdagavond 11 augustus 2022 lichtgewond bij een steekpartij aan de Ahornstraat. Volgens de politie wilde de man geen aangifte doen. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Ook waren er geen getuigen aanwezig.

Een ruzie tussen twee (ex-)cliënten van de opvang voor dak- en thuislozen De Doorstroomvoorziening liep op 6 augustus 2022 uit op een bloedige steekpartij. De 36-jarige Bredanaar, die destijds dakloos was, stak een andere man in zijn buik en rug.

In de Bredase jeugdgevangenis Den Hey-Acker vond op 19 april vorig jaar een steekpartij plaats waarbij een 19-jarige gevangene overleed. Een één jaar jongere verdachte, afkomstig uit Den Haag, werd direct aangehouden. Een 20-jarige medegevangene raakte gewond.

Een 27-jarige man uit Oudenbosch verwondde op 25 maart 2022 zijn tandarts met een steekvoorwerp. Bij Dental Clinics aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda ontstond onenigheid over een spoedbehandeling en de bijbehorende kosten. De cliënt eiste zijn geld terug. Tijdens het conflict greep de man naar een steekvoorwerp waarmee hij de tandarts verwondde. Na een zoekactie werd hij opgepakt.