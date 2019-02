Trieste aanblik monument doodgestoken Paul Pluijmert

Vermoedelijk als gevolg van regen en wind is het protestbord met daarop de tekst ‘stop waanzin, denk na‘ uit elkaar gevallen. De restanten liggen bovenop wat over is van de bloemen en kaarsjes die familie en vrienden van de 23-jarige Dordtenaar die na een avondje stappen in Breda werd neergestoken, op de plek hebben neergelegd. Het is nog niet duidelijk wat de gemeente Breda met de situatie gaat doen.

De gemeente is al langere tijd met de familie van het slachtoffer in gesprek over een mogelijke gedenksteen op de plek waar het in het eerste weekend van november verschrikkelijk mis ging. Onduidelijk is nog of de restanten van het bord en de bloemen nu versneld zullen worden verwijderd. De verdachte van de dodelijke steekpartij, een 36-jarige Bredanaar, zit nog altijd in voorarrest.