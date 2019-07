Triest overzicht in Breda: elf steekincidenten in acht maanden tijd

OverzichtBREDA - Sinds de moord op Paul Pluijmert in november vorig jaar is het er niet rustiger op geworden in Breda. Inclusief de steekpartij van vrijdagnacht staat de teller inmiddels op elf incidenten waarbij slachtoffers zijn neergestoken. Een overzicht.

4 november 2018 - de moord op Paul Pluijmert

Zeker niet het eerste steekincident van die periode, maar wel hetgeen met de meeste impact. De 23-jarige Paul Pluijmert uit Dordrecht komt om het leven nadat hij schijnbaar willekeurig werd neergestoken op de Adriaan Bergenstraat. Uit het niets, tijdens een uitgaansnacht.

De 36-jarige Andy D. uit Breda werd al snel na de dodelijke steekpartij opgepakt. In de rechtszaak in mei ontkende hij. In augustus gaat de zaak verder. De verdachte zit nog altijd vast.

23 november - Bredanaar neergestoken in huis

Een Bredanaar werd op deze vrijdagochtend in zijn eigen huis aan de Schimmelpenninckstraat neergestoken. Hij raakte niet levensbedreigend gewond en belde zelf de politie. Wat de achtergrond is geweest voor deze steekpartij is niet duidelijk. Niet lang na het incident werd een 38-jarige man uit Den Bosch aangehouden.

14 december - Man op scootmobiel steekt voetganger neer

Een paar weken na de moord op Pluijmert vond vlakbij op de Haagdijk opnieuw een incident met zinloos geweld plaats. Een 21-jarige voetganger kreeg rond 01.30 uur een mes in zijn bovenlichaam, nadat hij tegen een scootmobiel was aangelopen. De bestuurder van de scootmobiel is verdachte. Hij ging er na de steekpartij vandoor. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

27 december - Ruzie in familiesfeer

Aan de Willem Barentszstraat wordt iemand neergestoken door waarschijnlijk een familielid. Het slachtoffer raakte gewond, maar de schade viel achteraf mee. De handen en het gezicht zaten onder het bloed. Omdat het om waarschijnlijk een steekpartij in de familiekring ging, is er na de steekpartij niet veel meer over naar buiten gebracht.

1 januari - Bebloede messen gevonden

In de Nieuwjaarsnacht werd op de Tramsingel een man neergestoken. Er werden twee mensen opgepakt. Zij werden verdacht van poging tot doodslag. In het huis waar het allemaal gebeurde vond de politie enkele bebloede messen.

Het bleek later te gaan om Poolse huisgenoten. Ze hadden allemaal te veel gedronken. Tegen één van de verdachten is vorige week vijf jaar cel geëist. Op 23 juli volgt de uitspraak.

Volledig scherm © MaRicMedia / Perry Roovers

7 januari - Gestoken tijdens beroving

Een mislukte verkoopafspraak op de Trekpot in Breda. Rond 18.30 uur hadden twee mensen afgesproken om iets te verkopen. Nadat ze beiden met auto's waren aangekomen, werd de verkoper plotseling neergestoken. Daarna ging de dader er met zijn spullen vandoor. Op eigen kracht kon het slachtoffer de hulpdiensten waarschuwen.

19 januari - Autodieven steken slachtoffer neer

Een 21-jarige automobilist werd deze zaterdagavond neergestoken door één van drie gemaskerde mannen. Het slachtoffer en zijn 17-jarige bijrijdster werden met geweld uit hun auto aan de Jachthuisdreef gejaagd. De drie gingen er vervolgens met hun voertuig vandoor. De slachtoffers hebben bij een restaurant in de buurt om hulp geroepen. De politie deed daarna groot onderzoek.

12 april - 14-jarige als verdachte

Een ruzie tussen twee tieners liep vrijdagnacht 12 april dermate uit de hand dat de één de ander neerstak. Een 17-jarige jongen raakte ernstig gewond, een 14-jarige werd opgepakt. De twee waren in een huis aan de Werfblok in de Haagse Beemden, waar een ruzie ontstond. De verdachte werd later op straat opgepakt.

23 mei - Zomaar neergestoken bij het station

Ook hier weer een ogenschijnlijk willekeurig slachtoffer van een steekpartij. Een 23-jarige Bredanaar werd rond 19.00 uur bij de fietsenstalling op station Breda neergestoken. Medewerkers van de NS waren er snel bij om eerste hulp te verlenen. Het slachtoffer was er ernstig aan toe.

De verdachte ontkwam aanvankelijk, maar werd een paar dagen later in Duitsland opgepakt. Het gaat om een zwerver uit hoofddorp.

10 juni - Neergestoken op Dancetour

Het muziekevenement Dancetour eindigde in een mineur voor een 36-jarige man uit Teteringen. Hij raakte lichtgewond, nadat hij met een mes werd gestoken. Een 19-jarige Rotterdammer werd daarvoor opgepakt. Hij werd in de kraag gegrepen door beveiligers en omstanders.

13 juli - Neergestoken in uitgaansnacht