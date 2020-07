Trekkerverbod Breda zit er niet in: ‘Hardwerkende mensen klemrijden… Dan verlies je onze sympathie’

mooiste meisje van de klas Verona is het mooiste meisje van de klas: ‘Mooi zijn is geen vrij­kaartje’

9 juli Verona de Waal (54) vertelt maandag in ‘Het Mooiste Meisje van de Klas’ haar levensverhaal. Over hoe ze als tiener wegliep van huis en hoe ze tegenwoordig anderen via het lopen hun ‘beste versie’ wil laten leren kennen. ,,Alleen vrouwen dan.’’