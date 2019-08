Treinverkeer rond Breda kort platgelegd wegens aanhouding persoon op spoor

Familie zoekt naar vermiste Dirk in Breda, hij vertrok met ‘alleen zijn trouwring nog om zijn vinger’

15:22 BREDA - De radeloosheid van de familie van de vermiste Dirk Dalebout uit Dordrecht groeit. Ze hebben heel de stad afgezocht en reden zelfs met hoge snelheid naar Breda waar hij zou zijn gezien, maar met de minuut neemt de angst op een slechte afloop toe. Dirk lijkt onvindbaar. ,,Het is allemaal gissen, maar we houden dat sprankje hoop’’, vertellen zijn vrouw Jacqueline (54) en dochter Celine (22) in een emotionele oproep waarin ze Dirk vragen om terug te komen naar huis. ,,We houden van je, kom terug!’’