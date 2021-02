Treinverkeer op HSL van Rotterdam naar Breda hervat

Twee appartemen­ten­blok­ken op plek oude schoolge­bou­wen in Waterloos­traat in Breda

20 februari BREDA - Aan de Waterloostraat in de wijk Biesdonk in de Hoge Vucht in Breda verrijzen twee identieke appartementenblokken met 28 huurappartementen. Ze komen te staan op de plek van twee voormalige schoolgebouwen van het Orion College. De bouw begint in maart.