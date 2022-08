Treinstaking verrast enkele reizigers: ‘Naar de rechtbank in Maastricht? Nou, succes...’

Blauwalg in de Bredase singels, maar organisa­tie van Swim to Fight Cancer heeft nog goede hoop

BREDA - Er is blauwalg aangetroffen in de Bredase singels. Of het evenement Swim to Fight Cancer met duizend deelnemers in de haven en singels op 11 september moet uitwijken naar Prinsenbeek, wordt donderdag 8 september bepaald.

28 augustus