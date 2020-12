Treinreizigers in Breda: ‘Is dit station onveilig? Dat verbaast me!’

Zij is vrijdag is niet de enige die verwonderd het nieuws hoort over de top-5-notering. Neem Youssra (20) uit Eindhoven. Net als Sterre zit ze in Breda op school. Ze is best vaak op het Bredase station. En: ,,Nee, ik heb me hier nooit onveilig gevoeld. Nooit wat naars meegemaakt. Dat is in Eindhoven wel anders. Daar zijn veel daklozen, junks. Ik word er vaak aangesproken, lastig gevallen. In Breda nooit.”