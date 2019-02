Treinreiziger geeft station Breda dikke voldoende

De treinreiziger is erg tevreden over station Breda. Bijna negen op de tien treinreizigers waardeert het station met een 7 of hoger. Dat blijkt uit onderzoek van de NS.

88% van de ondervraagde reizigers op het station zei vorig jaar tevreden tot zeer tevreden te zijn over het station dat in 2016 officieel werd geopend. In 2014 toen de bouw van het station nog volop gaande was, zei maar 55% tevreden te zijn.

De zogeheten Stationsbelevingsmonitor van de NS werd vorig jaar op ieder station in Nederland gehouden. In totaal deden er ruim 80.000 reizigers mee. 76% gaf de stations een 7 of hoger. In 2014 was dit nog 65%. Volgens de NS is de hogere waardering vooral het gevolg van de verbouwing van de grotere treinstations in Nederland in de afgelopen jaren waar Breda een voorbeeld van is. President-directeur van de NS, Roger van Boxtel, die de cijfers vandaag bekend maakt, zegt de komende jaren ook de kleinere stations in Nederland te willen aanpakken.

Station Oudenbosch de slechtste

Gekeken naar de scores van de kleinere stations in West-Brabant is dat geen overbodige luxe. Want de waardering daarvoor bij de reiziger is aanzienlijk minder dan station Breda. Zo geeft slechts 51% van de ondervraagde reizigers station Etten-Leur een 7 of meer. Vier jaar geleden lag dat percentage nog iets hoger. Station Roosendaal scoort 62%, Bergen op Zoom 60%. Station Zevenbergen doet het met 68% iets beter. Het slechtst uit de bus komt station Oudenbosch. Daarover is slechts 49% tevreden, tien procent minder dan vier jaar geleden.

Volledig scherm Station Breda © BD