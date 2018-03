'Treinkaartje net zo duur als 2 uur parkeren in Antwerpen'

Mits je op tijd online reserveert. Wie op het station een kaartje koopt is een stuk duurder uit. Dan betaal je 14.20 euro. Retourtjes worden niet verstrekt. NS-regiodirecteur Jeroen Alting von Geusau, ook mee met de persrit, verwacht vele van de nieuwe verbinding. ,,Wat wil je: voor 9 euro sta je straks in hartje Antwerpen. Dat geld ben je ook kwijt als je daar anderhalf of twee uur parkeert.''



De verbinding Breda – Antwerpen – Brussel maakt onderdeel uit van de verbinding tussen Amsterdam en de Belgische hoofdstad. Nu rijdt er ook al een trein tussen beide steden, maar dan over het conventionele spoor via Roosendaal.