Treinen tussen Breda en Roosendaal rijden weer na seinstoring

Met de bus naar Antwerpen op zoek naar een bieb voor Hoge Vucht: ‘Het kan een symbool voor de wijk worden’

BREDA - De bibliotheek van Antwerpen zou niet misstaan in de wijk Hoge Vucht in Breda. Althans, dat denken de buurtbewoners. Omdat ze graag een nieuwe ontmoetingsplek willen, reden ze met de bus naar de ‘Sinjorenstad’. ,,Hier kunnen we in Breda nog iets van leren.”

18 juli