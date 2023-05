Treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe rijden weer

Margreet Fröberg verlaat het OM in Breda nu de puinhopen zijn opgeruimd: 'Ik trof mensen aan die ten onder gingen aan de werkdruk’

BREDA/MIDDELBURG – Margreet Fröberg moest wel even slikken toe ze in 2019 aantrad als hoofdofficier van justitie bij het Openbaar Ministerie in West-Brabant en Zeeland. Goed, ze was aangesteld om puin te ruimen en ‘om rust in de geplaagde organisatie te brengen’. ,,We zijn er nog niet, maar het loopt weer op rolletjes.”