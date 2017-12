Treinen op HSL-spoor tussen Breda en Rotterdam rijden weer na defect bovenleiding

Glas kapotgeslagen op hoofd cafébezoeker Breda, ook gewonden bij andere incidenten

12:12 BREDA - Een 24-jarige man heeft in de nacht van zaterdag op zondag in een café in Breda een andere man met een glas op het hoofd geslagen. Het slachtoffer, een 29-jarige man uit Eindhoven, raakte gewond aan het voorhoofd en moest naar het ziekenhuis. Ook drie andere mensen liepen bij andere incidenten in het centrum verwondingen op. Dat meldt de politie.