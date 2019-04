Trein van Breda naar Brussel rijdt één jaar: verjaardag met een vlekje

Reistijd 33 minuten, meldt de reisplanner van de NS. In iets meer dan een half uur van Breda naar hartje Antwerpen. Wie verder wil treinen naar Brussel telt daar nog een klein uurtje op. Van de Grote Kerk in Breda naar Manneke Pis in net geen anderhalf uur. Niet gek, toch?

Maar veel reizigers moesten het afgelopen jaar ervaren dat die tijden niet gehaald worden. Een jaar na de start van de Belgiëtrein vanuit Breda, kampen veel treinen op het traject nog altijd met vertraging. Of erger, vallen uit. Niet voor niets houdt de NMBS, de Belgische spoorvervoerder, op station Antwerpen nog altijd een reservetrein achter de hand voor het geval dat.

Petitite

De misère op de hogesnelheidslijn Amsterdam – Breda – Brussel is zo groot dat inmiddels ook machinisten en conducteurs in het geweer zijn gekomen. 1.200 van hen, voor het merendeel werkzaam op de HSL, tekenden een maand geleden een petitie van de FNV. Ze zijn het zat om gestrande reizigers keer op keer te moeten uitleggen waarom hun trein is uitgevallen en eisen daarom verbeteringen.

Of die verbeteringen er snel gaan komen, is nog maar de vraag. Al veel langer klaagt NS bij het Rijk over de complexe spoorstructuur op de HSL waardoor de treinen die er op rijden extra gevoelig zijn voor storingen. Niet zo vreemd want die treinen zijn, in tegenstelling tot de Franse Thalys die er moeiteloos overheen raast, niet gemaakt voor het hogesnelheidsnet.

Noodgreep

De NS had daar ooit de Fyra voor bedacht, maar deze trein van Italiaanse makelij was zo slecht dat-ie na een paar maanden al van het spoor werd gehaald. Zijn vervanger, de zogeheten Traxx-trein was een regelrechte noodgreep. Een trein waarmee tot dan toe alleen op conventioneel spoor was gereden waar met heel andere stroomspanningen gewerkt wordt en de beveiliging heel anders in elkaar steekt.

De NS gebruikt nu lapmiddelen om de prestaties van haar treinen over de HSL nog een beetje op te kalefateren. Zo werd recent de software in de treinen aangepast. ,,Maar’’, zo beaamt een woordvoerder van NS, ,,dat zal de dieper liggende problemen op de HSL niet oplossen.’’

Ingrijpende maatregelen

Om er echt voor te zorgen dat de Belgiëtreinen vanuit Breda op tijd gaan rijden zijn meer ingrijpende maatregelen nodig. Een daarvan is inmiddels genomen. De NS heeft nieuwe hogesnelheidstreinen besteld die momenteel bij de gerenommeerde treinenbouwer Alstom in Polen worden gefabriceerd. Maar die treinen zijn pas in 2021 inzetbaar.