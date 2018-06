Trein Breda - Antwerpen valt zo vaak uit: NMBS gaat pendeltreinen inzetten

Veel reizigers klagen over de vertraagde treinen. Ook het gemeentebestuur van het Belgische Brecht waar station Noorderkempen ligt, het enige treinstation tussen Breda en Antwerpen, stuurde al een boze brief naar de NMBS over de spoorproblemen.



De trein tussen Breda en Antwerpen maakt onderdeel uit van de treinverbinding Amsterdam - Brussel over de hogesnelheidslijn. Die werd, na jaren van uitstel, nog maar twee maanden geleden feestelijk in gebruik genomen.



Sindsdien zijn er problemen. Grootste struikelblok zijn de technische problemen bij de grensovergang. Bij onze zuiderburen wordt met een ander beveiligingssysteem gewerkt dan in Nederland. Extra complicerende factor is dat de intercity's deels over de hogesnelheidslijn rijden, maar ook over conventioneel spoor zoals bij Breda. Op dat laatste spoor is de beveiliging weer anders geregeld dan op de HSL.