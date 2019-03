Trein botst op auto in Prinsenbeek: vrouw en kind op tijd uit wagen

Bredanaar Dick Benard in televisie­pro­gram­ma Wat een verhaal van André van Duin: ‘Een horrorsce­na­rio’

0:03 BREDA - Dick Benard bracht zijn studerende zoon wel vaker naar het station. Maar die ene maandagochtend mondde het ritje uit in een reeks zenuwslopende gebeurtenissen. De Bredase ondernemer en muzikant (58) schreef er een verhaal over. Zaterdagavond is de verfilming ervan te zien in het programma Wat een verhaal van André van Duin en Anne-Marie Jung.