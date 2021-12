Traumatische kunstpromotie voor schapen in Breda

Video Carnaval in de zomer: ‘Belache­lijk! Je viert Nieuwjaars­dag toch ook niet in maart?’

Wat te doen als het coronavirus ons de komende jaren parten blijft spelen in de wintermaanden? Moeten we dan carnaval afgelasten, zoals vorig jaar, of is het een idee om het feest naar de zomer te verplaatsen, zoals de Bredase burgemeester Paul Depla gisteren opperde op deze site.

2 december