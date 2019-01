Transportvakbonden voeren maandag actie bij de grens

video Vrouw (22) gewond na botsing tegen boom op Westerha­gel­aan in Breda

10:37 BREDA - Een auto is zaterdagavond tegen een boom gebotst op de Westerhagelaan in Breda. Dat gebeurde rond 23.00 uur. Het voertuig raakte door nog onbekende reden in een slip en kwam uiteindelijk tot stilstand midden op de Westerhagelaan. Een 22-jarige vrouw uit Breda raakte hierbij gewond.