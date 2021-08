Transformatorhuisje Breda gaat in vlammen op: ‘Ik kon meteen niks meer’

Denise verdient 15 euro per uur met haar vakantie­baan: ‘Niet slecht toch!’

10 augustus HOEVEN - ,,Of ik tevreden ben met wat ik verdien? Zeker weten!” Studente Denise Jochems (20) uit Hoeven gebruikt, net als veel andere jongeren, de vakantiemaanden om wat geld bij te verdienen. Moeite om een baantje te vinden had ze niet. ,,Als je even zoekt, heb je zo wat gevonden.”