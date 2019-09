Tranen van Van Cooth in Breda zijn tranen van geluk

Een lach en een traan bij Swim to Fight Cancer in Breda

20:23 BREDA - Een sfeer die het midden hield tussen carnaval en de Elfstedentocht, dat was de stemming zondagmiddag aan de Bredase Haven en in de singels. Maar liefst 575 zwemmers legden twee kilometer af in hun streven zo veel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar kanker.