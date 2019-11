Tramsingel in Breda woensdagavond afgesloten voor reconstructie dodelijk verkeersongeval

Invallen op woonwagen­kam­pen Den Bosch en Breda: politie zoekt naar vuurwapens en verdovende middelen

17:36 DEN BOSCH/BREDA - De politie is maandagochtend in het kader van een landelijke actie ingevallen op woonwagenkampen in Den Bosch en Breda. De invallen maken deel uit van een langlopend onderzoek naar de internationale vuurwapenhandel en handel in verdovende middelen. Bij de actie zijn vier verdachten aangehouden in hun woningen in Tiel, Haarlem en Poppel (België).