Tramsingel in Breda dicht na ongeluk met drie auto's

NAC-doel­man Olij zou blij worden van aanvoerder­schap: 'Een eer de band van deze mooie club te mogen dragen'

13:54 NAC speelde zaterdagmiddag - door de afzegging van ADO Den Haag - een onderling oefenduel in het Rat Verlegh Stadion. De ploeg van doelman Nick Olij won: 1-0. De keeper is in de voorbereiding nog niet gepasseerd en krijgt steevast de aanvoerdersband toebedeeld.