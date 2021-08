Trainer Rudo Gommers van VV Wernhout plotseling overleden

De verslagenheid bij de club die uitkomst in de vierde klasse bij de zondagamateurs, is enorm. ,,We zijn er allemaal kapot van‘’, zegt voorzitter Jan Hereijgers die vannacht door de broer van Gommers werd gebeld met het tragische nieuws.

Betrokken

,,We zijn vanochtend met het eerste elftal bij elkaar geweest om deze klap gezamenlijk te verwerken. Alle spelers op twee na die op vakantie zijn, waren erbij. Het is gewoon niet te bevatten‘’, aldus Hereijgers die Gommers roemt als trainer maar vooral ook als mens. ,,Hij was een graag geziene persoon binnen de club. Iemand die er als eerste was en als één van de laatsen ging hij weer weg. Heel betrokken, iedereen mocht hem graag.‘’

Moerse Boys

Gommers werd vorig jaar aangesteld als trainer bij Wernhout, daarvoor trainde hij het eerste elftal van Vivoo in Huijbergen. Hij groeide op bij Moerse Boys waar hij ruim 400 keer uitkwam in het eerste elftal. Ook bij die vereniging kwam het nieuws als een mokerslag. Voorzitter Bas van den Bogaeert: ,,Rudo heeft zoveel gedaan voor de vereniging. Echt ongelooflijk dat hij er niet meer is.‘’ Wat de vereniging gaat doen om Gommers te herdenken is nog onduidelijk. Van den Bogaert. ,,Er komt in ieder geval een in memoriam. En wat we verder gaan doen hangt van de familie af. Daar wachten we nog even op. Het is allemaal nog heel vers.‘’