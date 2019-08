Trailerfest in Breda, het sléchtste festival dat er is: ‘Volgend jaar ga ik weer!’

Advocaat wraakt rechter in zaak overval café Boeimeer: ‘Hij besliste tweemaal in nadeel verdachte’

11:00 BREDA - De voorzitter van de rechtbank in Breda die de overval op café Boeimeer behandelt, gaf opdracht de verdachte langer in de cel te houden. Het gerechtshof in Den Bosch had echter al beslist dat de voorlopige hechtenis van de man van beperkte duur moest zijn.