'Tractorpaard' in Baarle-Nassau: kunstwerk of klimtoestel?

“Dat klopt, we zijn in gesprek”, aldus kunstenaar Tim Hoefnagels. Hij geeft toe dat het lint en verbodbord ‘niet de mooiste oplossing’ zijn om kinderen ervan te weerhouden op zijn creatie te klimmen. “Maar het is gewoon niet de bedoeling dat ze het doen. Dat heeft er ook mee te maken dat eerder, bij mijn atelier in Maarheeze, moedwillig vernielingen zijn aangebracht. Het hoofd van het paard is toen verbogen en de stoel van de tractor eraf getrokken.”



Het strak om het werk getrokken lint en het bord geven allesbehalve de garantie dat er niet meer opgeklommen wordt. “Maar een twee meter hoog hek eromheen is uit esthetisch oogpunt ook geen optie. Eigenlijk zou de boodschap zo toch gewoon duidelijk moeten zijn.” Met andere woorden: het is een kunstwerk, kijken mag, maar handjes thuis.