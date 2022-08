Touringcar brandt volledig uit op de A16 richting Breda, weg weer vrij

Dré (75) uit Achtmaal heeft een bijzonder museum, maar zo mag hij het niet noemen

ACHTMAAL - Geen overzichtscatalogus, themaexposities of educatieprogramma’s in dit museum. Wat er wel te zien is bij Dré Vriends? Een schat aan oude gebruiksvoorwerpen, curiosa en veel, heel veel oud ambachtsgereedschap. Welkom in een van de meest bijzondere musea van Brabant.

24 augustus