Tour du jour: Studio Binnen draait als een wielrenfiets

Video+foto's Hardwell: Ontzettend vet dat ik tiende Breda Live mag afsluiten

11:25 BREDA - Het is een thuiswedstrijd voor Hardwell. De 30-jarige Robbert van der Corput mocht zaterdag Breda Live afsluiten en was helemaal in z'n nopjes. "Dat ik de tiende editie van Breda Live mag afsluiten is ontzettend vet!"