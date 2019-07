Tour du Jour of niet, Tourplein keert in 2020 terug aan de Haven

Tour du Jour is een trekker voor het grote terras dat De Huiskamer voor de deur heeft staan. De Vos: ,,Het was hartstikke gezellig. We kregen ook veel complimenten over het megascherm waarop we de Tour de France en 's avonds Tour du Jour uitzonden. Voorgaande jaren hebben we gezeuld met tv'tjes. In samenwerking met RTL kwamen we nu tot deze oplossing.”