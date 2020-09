Tot 8 jaar celstraf geëist tegen vrouw en twee mannen uit Breda en St. Willebrord voor rol in viervoudige moord

BREDA/ST. WILLEBRORD - Ze hebben niet het plan gemaakt om vier mensen te vermoorden. Maar Dennis (33) en Arie (73) van D. uit St. Willebrord en Zizi W. uit Breda zijn wel degelijk medeplichtig aan de gruwelijkheden die op 13 november 2018 in de growshop in Enschede plaatsvonden. Zij zorgden voor de wapens. Het OM wil dat ze daarvoor jaren de cel in gaan.

Op de vierde dag van het proces over de viervoudige moordzaak stonden Arie en zoon Dennis van D. uit Sint Willibrord en Zizi W. uit Breda voor de rechter. Zij leverden volgens het OM de wapens die gebruikt werden bij de liquidatie op 13 november 2018, waarbij vier mannen om het leven kwamen. Afgelopen week eiste het Openbaar Ministerie daarvoor drie keer levenslang.

Het bewijs

Nee, gaf officier Sandra Leusink maandagochtend aan. Deze medeverdachten hebben niet het plan gemaakt om mensen te vermoorden. „Maar zij speelden wel de bijrollen in deze slechte film.” Dat deden ze door de wapens te leveren die gebruikt werden door Dejan, Denis en Camil A. En daarvoor is bewijs te over, aldus het OM. Zo beschikt het over telefoontaps en sprak Zizi W. met een undercoveragent over de vuurwapens. In dat gesprek zei ze onder meer dat ze ‘dit’ - doelend op de liquidatie - niet had verwacht.

Vlak na de viervoudige moord zijn de drie hoofdverdachten met de auto naar Dennis en Arie van D. gereden. Om verhaal te halen, volgens het Openbaar Ministerie. Er zou iets mis gegaan zijn met een van de wapens. ‘Geen neukpartijen meer’, kregen de Brabanders te horen van de familie A. Het mocht niet nog eens mis gaan. De wapens werden nooit gevonden.

,,En waarom zou je na een viervoudige moord afreizen naar een onbekende junk in Brabant?”, zo vraagt het OM zich af. Dat is volgens de officier van justitie ook het motief van één van de verdachten. Volgens Sandra Leusink is Dennis van D. - ze noemt hem ‘een onderknuppel’ - verslaafd aan drugs. Hij verkocht de wapens om makkelijk geld te kunnen verdienen.

Eerder veroordeeld

Het OM neemt het Arie en Dennis van D. uit Sint Willibrord ‘bijzonder kwalijk dat ze doodleuk doorgingen met het verkopen van vuurwapens’. Ze waren daarvoor immers al eerder veroordeeld. „Op geen enkele manier hebben ze iets aangetrokken dat ze een gewaarschuwd mens waren”, sprak Leusink. „En ze hebben geen enkele verantwoordelijkheid genomen voor wat ze gedaan hebben. Geen compassie getoond. Ze zijn afgelopen week gewoon weggegaan, terwijl slachtofferverklaringen werden voorgelezen en hebben alleen maar geklaagd over hun eigen toestand.”

De verklaringen die vader en zoon aflegden spraken elkaar tegen en moeten wat het OM betreft niet serieus genomen worden. Zo vertelde Arie van D. dat hij ‘geen flauw idee had hoe hij aan vuurwapens moest komen’, terwijl hij volgens het OM al jarenlang actief is in de wapenhandel. Tegen deze twee mannen werden celstraffen van 30 maanden geëist, met aftrek van voorarrest.

Vriendin Dejan A.

Die eis valt in het niet bij de straf die het Openbaar Ministerie voor Zizi W. wil. De vriendin van Dejan A. - ze wilde zelfs wel met hem trouwen - ontbrak net als afgelopen week in de rechtbank. Zelfs na alles wat er gebeurd is, heeft zij zich nooit gedistantieerd van Dejan A. Het OM wil dat ze acht jaar de cel in gaat. „Er zijn vier families de vernieling in geholpen. Daar is Zizi W. medeschuldig aan.”

Volgens het OM regelde zij het contact tussen Dejan A. en de mannen uit Brabant. Zij had er ernstig rekening mee moeten houden dat de wapens waar zij naar op zoek ging, ernstige gevolgen voor mensen kon hebben. Ze heeft, zo sprak officier Sandra Leusink, bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat er mensen zouden worden doodgeschoten. Een verklaring bleef daarna uit.

Loyaliteit

„De loyaliteit van Zizi W. naar Dejan is groter dan vragen beantwoorden over de viervoudige moord”, sprak Leusink. „Ze heeft geen enkele vorm van spijt of compassie getoond en dat moet haar ten nadele worden aangerekend. W. heeft bemiddeld, maar in de visie van het OM levert dat wel degelijk een vorm van opzet op.”

Volgens Zizi W.’s advocaat Yehudi Moszkowicz is zijn cliënt het ‘vijfde wiel aan de wagen in dit proces’. „Voor de goede orde: Zizi heeft niet geschoten, geen vuurwapen ter hand genomen, geen belang genomen in de aankoop of verkoop van vuurwapens.” Er blijkt volgens advocaat eerder een beeld van onschuld, dan van schuld. Hij wil vrijspraak.