Tot 8,5 jaar cel geëist in grote drugszaak Portunus: ‘Epische vormen van invoer coke’

In de grote drugszaak Portunus is maandag 8,5 jaar cel geëist tegen de belangrijkste verdachte Ali B. uit Goes. Tegen zeven andere verdachten werden straffen tot acht jaar geëist.

De twee officieren van justitie spraken over invoer van cocaïne die ,,epische vormen’’ aanneemt. Ze vertelden in een urenlang betoog dat mensen misschien gewend raken aan verhalen over de smokkel van duizelingwekkende hoeveelheden cocaïne. Hij wees echter ook op het gevaar ervan: het geweld dat met de invoer van verdovende middelen gepaard gaat.

De hoogste straffen klonken voor Ali B. en Björn K. uit Wolphaartsdijk. Tegen die laatste klonk een strafeis van 8 jaar en 50.000 euro boete. Deze twee mannen leidden allebei een eigen criminele bende. Andere hoge strafeisen klonken tegen Jaimy van der W. uit Middelburg (7 jaar), Ransford A. uit Goes (6,5) en Jimmy B. uit Vlissingen (6).

Voor tonnen witgewassen

De mannen werkten in de Bijleveldhaven en de Scaldiahaven in Vlissingen-Oost. Op bijna alle afdelingen zaten wel mensen die tegen betaling hielpen bij het binnenhalen van partijen cocaïne, zei de officier. Op de tenlastelegging staan een onderschept transport van 1200 kilo in december 2019 en één van 500 kilo in december. Daarna volgden nog transporten van 50, 6 en 40 kilo in april in mei 2020. Alle mannen wordt ook deelname aan een criminele organisatie ten laste gelegd. Er zou ook voor tonnen zijn witgewassen.

Vorige week werd ook al vier jaar cel, waarvan één voorwaardelijk, geëist tegen Hanco van D. (30) uit Vlissingen. Hij is de enige die uitgebreid zijn betrokkenheid bij cocaïnesmokkel bekende. Hij vertelde dat hij bij zeven transporten betrokken was en voor elk van die transporten 25.000 euro kreeg.

Advocaten van de verdachten pleiten de komende dagen. De uitspraak in de zaak is pas op z’n vroegst in april, maar mogelijk nog later.

