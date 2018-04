Tot 6.00 uur in de ochtend stappen: 'Dit doet Breda goed'

BREDA - Tientallen jongeren gaan zaterdagnacht na het stappen op de fiets naar huis, sommigen pakken verderop een taxi en anderen sluiten hun avond af in de snackbar. Maar om 04.00 's nachts dreunt de technobeat gerust verder in de Graanbeurs aan de Reigerstraat. Want bezoekers van het feest Broeikas mochten in het kader van een proef twee uur langer blijven dansen.

In de nacht van zaterdag op zondag was er voor de tweede keer een clubfeest dat tot 06.00 uur duurde. Voor een proef met ruimere sluitingstijden in Breda ging drie weken geleden al Club Spock twee uur langer door. De eigenaar van de Graanbeurs, Raymond Elzerman, noemt het een win-winsituatie: ,,Met deze aantrekkelijke sluitingstijd zorgen we ervoor dat bewoners van Breda ook hier blijven stappen. En we trekken mensen uit andere steden hiernaartoe. Want stappen wordt aantrekkelijker met deze ruime openingstijden; ze sluiten bijvoorbeeld goed aan op het openbaar vervoer van NS.''

Testen

Voorafgaand aan de avond verwacht organisator Maarten Lammertink (25) een opkomst van zo'n 600 personen. Een uitdaging van de proef is de uitstroom van alle bezoekers aan het einde van de avond. ,,Daarom testen wij of we onze bezoekers geleidelijk de straat op kunnen krijgen. Want als alle stappers om 04.00 uur de straat op gaat, ontstaan er makkelijk opstootjes. Nu hopen we dat er vanaf 04.00 uur om de zoveel tijd kleine groepjes rustig de Graanbeurs verlaten. Daarom is iedereen opgeroepen om zeker tijdens deze testfase stilletjes naar huis te gaan en de buurtbewoners te laten slapen.'' De politie in de binnenstad was op de hoogte van latere sluitingstijd. Volgens een zegsman is de samenwerking goed verlopen en waren er bij de Graanbeurs geen noemenswaardige incidenten.

Lammertink van Local Motion (Bredase organisatoren van clubevenementen) denkt dat de avond prima zal verlopen. ,,We zijn goed voorbereid. Zo is er een uitgebreid plan van aanpak geschreven en zijn alle omwonenden op de hoogte gebracht. Bij de gemeente hebben ze net als ons vertrouwen in een goede avond.''

Local Motion

In september 2017 schreef Local Motion nog geschiedenis. Het was namelijk voor het eerst dat een burgerinitiatief leidde tot een politiek besluit in Breda. Na een petitie bracht Local Motion, via een burgersessie bij de gemeenteraad, de vroege sluitingstijd voor clubs onder de aandacht. Daarna dienden D66, SP, VVD, GroenLinks en Trots een motie in om een proef te starten. Die werd met een meerderheid aangenomen. De proef bestaat uit vier clubavonden die tot 06.00 uur door mogen gaan. Daarna volgt met de werkgroep die de proef regelt een evaluatie.

Goed initiatief

Bezoekster Bibi Boutens (23) denkt niet dat alle stappers het tot 06.00 volhouden: ,,Dat het Broeikasfeest tot 06.00 uur duurt, betekent niet dat iedereen zo lang blijft. Mensen gaan naar huis wanneer ze zelf willen. Ik ben in ieder geval blij met dit initiatief. Ik ga graag naar Broeikas. Dus gelukkig duurt vanavond extra lang.'' Zo positief is ook liefhebber van techno Kevin Joosen (20). ,,Ik weet voor 100% zeker dat dit Breda goed doet. Er zijn zoveel mensen die graag willen dat feesten als deze langer doorgaan.'' Dat blijkt ook na een kijkje op de dansvloer. Om 04.00 uur danst tot ver in de ochtend nog een grote groep stappers op de mix van house- en techno-muziek.