Tot 4 jaar cel na gewapende woningoverval in Rijsbergen

BREDA - Uitverkocht was het zeker niet, maar met zo’n 1.750 bezoekers werd Breda Drijft toch weer een kleurrijk spektakel in de Bredase haven. Hoewel, kleurrijk: het blauwe familiezwembad van de Action was met afstand het meest gekozen drijfobject.

23 juli