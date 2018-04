Tot 12.15 uur geen treinen tussen Breda en Tilburg door aanrijding met persoon

Breda Barst gered: 23ste editie komt er

31 maart BREDA - Breda Barst, het jaarlijkse popfestival in het Valkenberg in Breda, is gered. De organisatie die door de overvloedige regenval bij de laatste editie in financiële problemen was gekomen, heeft voldoende geld bij elkaar weten te sprokkelen om in september opnieuw een festival te kunnen organiseren.