Torentjes als trofeeën op een Bredaas sloopterrein

Kerken slopen doet Stolwerk nauwelijks meer. De laatste was die van de Goddelijke Voorzienigheid in Bergen op Zoom. Maar daar stond geen bijzonder torentje op. ,,We hebben toen wel de klokken bewaard", zegt Snelders. ,,Die zijn later naar een goed doel gegaan, naar een dorpje in Vietnam."



Stolwerk Sloopwerken bestaat in juni 65 jaar. Wie de kerktorentjes wil bezichtigen kan in ieder geval op zaterdag 23 juni terecht. Dan houdt het jubilerende sloopbedrijf een open dag.