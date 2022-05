Topstukken uit Museum Prado uit Madrid aan het hek van een park in Breda

Voor het Prado Museum is dat niet helemaal nieuw. Met project ‘El Prado en las callas’ hing het museum wereldwijd al vaker in steden prints van beroemde kunstwerken uit eigen collectie in de buitenlucht. ,,Maar in dit geval zijn het werken die samen iets vertellen over Breda", zegt directeur Dingeman Kuilman van het Stedelijk Museum Breda. Dat is uniek.